 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank nahezu konstant

FrankfurtDie Aktie des Kreditinstituts Deutsche Bank zeigt mit einem Plus von minimalen 0,24 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 16,74 Euro ebenso eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagsstand von 16,70 Euro.

Das Analysehaus RBC Capital hat die Aktie der Deutschen Bank nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Resultate für das erste Quartal hätten ihre Sorgen über die mangelnde Ertragsdynamik kaum gemindert, schrieb Analystin Fiona Swaffield in einer Studie vom Freitag. Zudem dürften andere Banken stärker von steigenden Zinsen profitieren.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,24 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Rang 17 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.454 Punkten (unverändert 0,08 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie unbedeutend stärker als der Index.

Am Freitag ist die Aktie der Bank zum Preis von 16,59 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 16,81 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt mit 6,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,82 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. September 2016 und beträgt 8,83 Euro.

Bis um 13:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 107,96 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 137,0 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie beträgt 108,14 Euro und war am 14. Mai 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 30. September 2016 liegt bei 8,83 Euro.

27.04.2017 Barclays belässt Deutsche Bank auf 'Equal Weight' - Ziel 17 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach den Ergebnissen des ersten Quartals auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Erträge seien auf den ersten Blick enttäuschend, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer Studie vom Donnerstag. Das bereinigte Vorsteuerergebnis sieht der Experte um 16 Prozent unter den Markterwartungen./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

