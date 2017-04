 Deutsche Bank-Aktie - WKN 514000: Deutsche Bank verzeichnet mit 2,9 Prozent deutliche Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anteilseigner von Deutsche Bank haben keinen Grund zur Freude. Bislang gibt der Anteilschein des Finanzdienstleisters klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 16,84 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,86 Prozent verschlechtert.

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" belassen und ein Kursziel von 14,30 Euro genannt. Das Vorsteuerergebnis des größten deutschen Geldhauses habe die durchschnittliche Marktschätzung um 11 Prozent verfehlt, schrieb Analyst Andrew Coombs in einer Studie vom Donnerstag. Die unerwartet niedrigen Erträge seien von sinkenden Kosten geringeren Kreditausfällen zumindest teilweise kompensiert worden. Den Ausblick auf die Kernkapitalquote zum Jahresende 2017 stufte er als vorsichtig ein.

Der Wert gehört im Dax mit 2,86 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Platz 28 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.450 Punkten (minus 0,19 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie schwächer als der Index.

Am Donnerstag ist die Deutsche Bank-Aktie zum Preis von 16,83 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 16,89 Euro.

Die Deutsche Bank-Aktie liegt mit 5,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 17,82 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. September 2016 und beträgt 8,83 Euro.

Bis um 13:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 134,55 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 104,0 Millionen Euro gehandelt. Am 14. Mai 2007 wurde mit 108,14 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Bank-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 30. September 2016 liegt bei 8,83 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

26.04.2017 Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Bank auf 18,2 Euro - Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 12,70 auf 18,20 Euro angehoben. Angesichts des begrenzten Kurspotenzials bleibe die Einstufung aber "Hold", schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet mit einem soliden Jahresauftakt des Finanzkonzerns. Der Vorsteuergewinn von vermutlich mehr als 1,1 Milliarden Euro würde über der durchschnittlichen Markterwartung liegen./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

