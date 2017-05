 Deutsche Börse-Aktie - WKN 581005: Deutsche Börse gewinnt 1,5 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtFreude bei den Anlegern von Deutsche Börse. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Börsenunternehmens den aktuellen Stand von 92,89 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 1,51 Prozent verbessern.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,51 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Position sieben im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.629 Punkten (plus 0,81 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 91,88 Euro ist der Anteilschein am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 92,90 Euro.

Die Deutsche Börse-Aktie liegt mit -6,0 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 87,62 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 67,19 Euro.

Bis um 16:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 22,41 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 16,4 Millionen Euro gehandelt. Am 6. Dezember 2007 wurde mit 136,32 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Börse-Aktie erreicht. Mit 14,89 Euro wurde das Allzeit-Tief am 22. März 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

28.04.2017 Independent hebt Ziel für Deutsche Börse auf 95 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 86 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dank unerwartet hoher Einmaleffekte und etwas besserer Nettoerlöse hätten die Gewinnkennziffern des Börsenbetreibers seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Freitag. Er hob daraufhin seine Prognosen für 2017 und 2018 an. Das Aufwärtspotenzial für die Aktie sei bei ihrer aktuellen Bewertung aber begrenzt./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.