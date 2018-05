 Deutsche Börse-Aktie - WKN 581005: Deutsche Börse mit Kursverlusten von 1,5 Prozent

Die Aktie der Börse Deutsche Börse gehörte mit einem Minus von 1,5 Prozent zu den Verlierern des Tages. Bei Handelsschluss wurde die Aktie mit 111,75 Euro notiert.

FrankfurtDie Aktie der Börse Deutsche Börse gehörte bei Ende des Parketthandels mit einem Rückgang von 1,5 Prozent zu den klaren Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 113,45 Euro hatte sie sich um 1,70 Euro auf 111,75 Euro verschlechtert.

Im Dax gehörte das Wertpapier mit 1,5 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert lag am Ende des Handelstages auf Rang 23 im unteren Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Daher entwickelte sich die Deutsche Börse-Aktie schlechter als der Index, der sich um 0,35 Prozent und 46 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 111,85 Euro war die Aktie am Freitag den 18.05.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 112,70 Euro.

Die Deutsche Börse-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 4,8 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 117,35 Euro beträgt. Es war am 16. Mai 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 18. Mai 2017 und beträgt 87,79 Euro.

Auf 47,76 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 28,9 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Börse-Aktie betrug 117,35 Euro und war am 16. Mai 2018 erreicht worden. Mit 35,65 Euro wurde das Allzeit-Tief am 4. Oktober 2011 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.05.2018 UBS belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das nachlassende Wachstum des hohen Aktienhandels-Volumens in Europa sei noch kein Signal, dass es seinen Höhepunkt schon hinter sich habe, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Luft nach oben werde aber dünner./mis/jha/ Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

