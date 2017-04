 Deutsche Börse-Aktie - WKN 581005: Deutsche Börse praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Wert des Börsenunternehmens Deutsche Börse kann sich behaupten. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 85,65 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen von 96 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe wegen eines stärker als erwarteten Umsatzwachstums bei der Wertpapierabwicklungs und -verwahrertochter Clearstream seine Ergebnisschätzungen (EPS) bis 2019 angehoben, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie des Marktbetreibers sei ein klarer Nutznießer steigender Zinsen.

Im Dax gehört die Aktie zu den unveränderten Werten des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz 9 im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.990 Punkten (minus 0,22 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 85,47 Euro ist der Wert am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 85,74 Euro.

Die Deutsche Börse-Aktie liegt mit 2,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 87,62 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 67,19 Euro.

Auf 1,70 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 09:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,7 Millionen Euro gehandelt. Am 6. Dezember 2007 wurde mit 136,32 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Börse-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 22. März 2001 liegt bei 14,89 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

18.04.2017 Citigroup belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der gescheiterten Fusion mit der Londoner Börse LSE auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Da der Marktbetreiber weiterhin auf sich allein gestellt bleibe, rückte wieder die Geschäftsentwicklung in den einzelnen Sparten in den Fokus, schrieb Analyst Owen Jones in einer Studie vom Dienstag. Es bestehe Aussicht auf schwankungsreichere Märkte. Die Handelsentwicklung im ersten Quartal 2017 hingegen sei aber durchwachsen gewesen./ck/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

