 Deutsche Post-Aktie - WKN 555200: Deutsche Post fällt deutliche 3,7 Prozent

FrankfurtNach unten geht es heute mit dem Wert von Deutsche Post. Bis zur Stunde verliert der Wert des Briefeversenders deutliche 1,22 Euro und notiert mit 3,69 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 32,90 Euro. Zuletzt wird die Deutsche Post-Aktie mit 31,68 Euro gehandelt.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe zwar auf den ersten Blick beim operativen Ergebnis (Ebit) etwas enttäuscht, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Studie vom Donnerstag. Dem stehe aber der starke Barmittelzufluss und die Bestätigung der Ziele für 2017 und 2020 positiv gegenüber.

Der Wert gehört im Dax mit 3,69 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position 29 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.702 Punkten (minus 0,43 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Post-Aktie schwächer als der Index.

Am Donnerstag ist die Deutsche Post-Aktie zum Preis von 31,95 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 32,05 Euro.

Die Deutsche Post-Aktie liegt mit 4,9 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 33,31 Euro beträgt. Es war am 5. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 27. Juni 2016 und beträgt 23,50 Euro.

Auf 150,64 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 47,3 Millionen Euro gehandelt. Am 5. Mai 2017 wurde mit 33,31 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Post-Aktie erreicht. Mit 6,60 Euro wurde das Allzeit-Tief am 9. März 2009 erreicht.

09.05.2017 Kepler Cheuvreux senkt Deutsche Post auf 'Reduce' - Ziel 29 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Post von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 29 Euro angehoben. Der jüngste Kursanstieg auf ein Niveau von 33 Euro sei nicht wirklich gerechtfertigt, schrieb Analyst Andre Mulder in einer Studie vom Dienstag. Niedrigere Ziele für 2020 könnten für einen Stimmungswandel sorgen. Verzögerungen im Luftfrachtgeschäft machten die hohen Gewinnwachstumsambitionen von DHL aus seiner Sicht nämlich praktisch unmöglich./ag/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.