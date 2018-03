 Deutsche Post-Aktie - WKN 555200: Deutsche Post gewinnt mit 2,5 Prozent Zuwachs deutlich

Mit einer Steigerung von 2,5 Prozent gehörte die Aktie des Paketversenders Deutsche Post zu den Erfolgreichen des Tages. Bei Ende des Parketthandels wurde der Anteilschein mit 37,67 Euro notiert.

FrankfurtDie Aktie des Paketversenders Deutsche Post, die beim letzten Börsenschluss mit 36,74 Euro notierte, zeigte mit klaren 2,53 Prozent Plus und einem Kurswert von 37,67 Euro eine positive Entwicklung.

Der Wert gehörte im Dax mit 2,53 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag beim Handelsende auf Position drei in der Spitzengruppe des Index. Der Dax schloss bei 12.365 Punkten (plus 0,97 Prozent). Daher entwickelte sich die Deutsche Post-Aktie besser als der Index, der sich um 119 Punkte und 0,97 Prozent verbesserte.

Am Donnerstag den 08.03.2018 war die Aktie des Logistikkonzerns zum Preis von 36,98 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 37,79 Euro.

Die Deutsche Post-Aktie lag beim Handelsende mit 8,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,36 Euro beträgt. Es war am 20. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 20. April 2017 und beträgt 30,52 Euro.

Auf 155,16 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 144,3 Millionen Euro gehandelt worden. Am 20. Dezember 2017 wurde mit 41,36 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Post-Aktie erreicht. Mit 6,60 Euro wurde das Allzeit-Tief am 9. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.03.2018 Deutsche Bank belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Andy Chu wertete die Ergebnisse des Vorjahres in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung als "sehr solide". Der Ausblick könne zwar leicht enttäuschen, er hält dies aber nicht für dramatisch. Der Logistikkonzern wachse weiter stark und bleibe einer seiner Favoriten im Transportsektor, so Chu./ag/ajx Datum der Analyse: 07.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

