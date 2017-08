 Deutsche Post-Aktie - WKN 555200: Deutsche Post legt 1,1 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtAufwärts geht es heute mit dem Wert von Deutsche Post. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Briefeversenders 38 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 34,76 Euro und macht damit deutliche 1,08 Prozent gut. Zuletzt wurde die Deutsche Post-Aktie mit 35,13 Euro gehandelt.

Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Post von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 40 Euro angehoben. Analyst David Kerstens rechnet in einer Studie vom Dienstag damit, dass die für 2020 anvisierten Strategieziele erreicht werden. Die Profitabilität des Frachtgeschäfts dürfte sich besonders stark erholen.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 1,08 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position fünf im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.201 Punkten (plus 0,29 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Post-Aktie stärker als der Index.

Am Dienstag ist die Deutsche Post-Aktie zum Preis von 35,00 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 35,32 Euro.

Die Deutsche Post-Aktie liegt mit -0,9 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 34,80 Euro beträgt. Es war am 14. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. Oktober 2016 und beträgt 26,96 Euro.

Auf 33,50 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 13:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 28,3 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Post-Aktie beträgt 34,80 Euro und war am 14. August 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 9. März 2009 liegt bei 6,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.08.2017 Bernstein lässt Deutsche Post auf 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die Post habe starke Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom Montag. Das Expressgeschäft bleibe der Star und der Bereich Luft- und Seefracht das Problemkind. Roeska ließ seine Schätzungen weitgehend unverändert./ag/zb Datum der Analyse: 14.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.