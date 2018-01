 Deutsche Post-Aktie - WKN 555200: Deutsche Post legt 1,3 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Wert des Logistikkonzerns Deutsche Post gehört derzeit mit einer positiven Entwicklung von 1,29 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 39,44 Euro kann sich das Papier des Logistikkonzerns um klare 51 Cent auf 39,95 Euro verbessern.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,29 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt aktuell auf Platz zehn im Mittelfeld des Performance-Index. Aktuell registriert der Dax 13.001 Punkte (plus 1,01 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Post-Aktie besser als der Index, der sich um 1,01 Prozent und 130 Punkte verbessert.

Am Mittwoch den 03.01.2018 ist die Deutsche Post-Aktie zum Preis von 39,48 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 39,97 Euro.

Die Deutsche Post-Aktie liegt aktuell mit 3,4 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,36 Euro beträgt. Es war am 20. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 20. April 2017 und beträgt 30,52 Euro.

Bis um 16:45 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 46,02 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 59,3 Millionen Euro gehandelt. Am 20. Dezember 2017 wurde mit 41,36 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Post-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 9. März 2009 liegt bei 6,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

21.12.2017 DZ Bank senkt Deutsche Post auf 'Halten' - Fairer Wert 44 Euro

Die DZ Bank hat die Aktie der Deutschen Post "nach sehr positiver Kursentwicklung" von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 44 Euro belassen. Das Papier des Bonner Logistikers zähle zu den Dax-Gewinnern des Jahres 2017, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kurspotenzial reiche inzwischen aber nur noch, um die Aktie zu halten. Am fundamentalen Gesamtbild habe sich kaum etwas geändert. Die Deutsche Post sei weiterhin großer Profiteur des strukturellen E-Commerce-Trends./ajx/edh Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.