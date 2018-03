 Deutsche Post-Aktie - WKN 555200: Deutsche Post mit geringen Kursgewinnen von 0,5 Prozent

Die Aktie des Paketversenders Deutsche Post gehörte mit einer Steigerung von 0,5 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Der Wert notierte bei Ende des Parketthandels mit 37,39 Euro.

Deutsche Post

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Deutsche Post. Beim Handelsende behauptete sich die Aktie des Paketversenders im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreichte den Stand von 37,39 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortagswert um geringe 0,54 Prozent verbessern.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach wie vor werde das Wachstumspotenzial des früheren Staatskonzerns unterschätzt, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die 2020er-Ziele zu erreichen. Zudem werde nach wie vor der Wert des Express-Geschäfts nicht angemessen bewertet. Mit dem neuen Kursziel traut der Experte der Aktie weitere Kursgewinne von 25 Prozent zu.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 0,54 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag bei Börsenschluss auf Position 16 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.425 Punkten (plus 0,63 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Deutsche Post-Aktie wenig schlechter als der Index, der sich um 0,63 Prozent und 78 Punkte verbesserte.

Mit einem Preis von 37,50 Euro war der Anteilschein am Montag den 12.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 37,53 Euro.

Die Deutsche Post-Aktie lag bei Börsenschluss mit 9,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,36 Euro beträgt. Es war am 20. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 20. April 2017 und beträgt 30,52 Euro.

Auf 79,28 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 99,8 Millionen Euro gehandelt worden. Am 20. Dezember 2017 wurde mit 41,36 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Post-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 9. März 2009 lag bei 6,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.03.2018 CFRA belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Ziele des Logistikkonzerns für 2018 und 2020 dürften erreichbar sein, denn das Unternehmen fokussiere sich auf das internationale Geschäft und orientiere sich in Richtung des schnell wachsenden Online-Handel, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la Datum der Analyse: 09.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.