 Deutsche Post-Aktie - WKN 555200: Deutsche Post mit geringen Kursverlusten von 0,7 Prozent

Der Anteilschein des Logistikkonzerns Deutsche Post gehörte mit einem Minus von 0,7 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Bei Börsenschluss notierte der Wert mit 33,95 Euro.

Deutsche Post

FrankfurtDie Aktie des Paketversenders Deutsche Post gehörte am Ende des Handelstages mit einer negativen Entwicklung von unmerklichen 0,73 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 34,20 Euro hatte sie sich um 25 Cent gering auf 33,95 Euro verschlechtert.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 0,73 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier lag bei Handelsschluss auf Position 17 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Somit entwickelte sich die Deutsche Post-Aktie schlechter als der Index, der sich um 46 Punkte und 0,35 Prozent verschlechterte.

Am Freitag den 18.05.2018 war die Deutsche Post-Aktie zum Preis von 33,86 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 34,14 Euro.

Die Deutsche Post-Aktie lag bei Handelsschluss mit 17,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,36 Euro beträgt. Es war am 20. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 18. Mai 2017 und beträgt 31,18 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 149,83 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 81,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Post-Aktie betrug 41,36 Euro und war am 20. Dezember 2017 erreicht worden. Mit 6,60 Euro wurde das Allzeit-Tief am 9. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

17.05.2018 Berenberg senkt Ziel für Deutsche Post auf 46 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Post von 47 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mittlerweile habe sich der Staub nach den enttäuschenden Geschäftszahlen des Logistikkonzerns zum ersten Quartal gelegt, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Spungin schätzt zwar das Brief- und Paketgeschäft nun nun etwas vorsichtiger ein und kürzte seine Gewinnprognosen (Ebit) für dieses Jahr. Auf lange Sicht jedoch zeigte er sich weiterhin von seiner Kaufempfehlung überzeugt./la/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.