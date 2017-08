 Deutsche Post-Aktie - WKN 555200: Deutsche Post nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von Deutsche Post. Bisher fällt die Aktie des Briefeversenders geringfügig auf den aktuellen Stand von 34,35 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,23 Prozent gering verschlechtert.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen von 36,00 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Logistikkonzern sei auf guten Wege, seine selbstgesteckten Ziele zu erreichen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Donnerstag. Das zweite Quartal sei etwas besser als erwartet ausgefallen. Er habe seine Ergebnisschätzungen nun angepasst. Das neue Kursziel spiegele außerdem die angepassten Prognosen für die Kapitalkosten wider.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,23 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Rang elf im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.093 Punkten (minus 0,5 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Post-Aktie stärker als der Index.

Am Donnerstag ist die Aktie des Briefeversenders zum Preis von 34,42 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 34,50 Euro.

Die Deutsche Post-Aktie liegt mit 1,3 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 34,78 Euro beträgt. Es war am 8. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. Oktober 2016 und beträgt 26,96 Euro.

Auf 28,49 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 13:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 34,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Post-Aktie beträgt 34,78 Euro und war am 8. August 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 9. März 2009 liegt bei 6,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.08.2017 Goldman belässt Deutsche Post auf 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Post nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe starke Resultate präsentiert und das siebte Rekordquartal in Folge geschafft, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer Studie vom Mittwoch. Der Free Cashflow sei trotz eines beschleunigten Ergebniswachstums (Ebit) stabil geblieben./ck/edh Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

