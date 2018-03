 Deutsche Post-Aktie - WKN 555200: Deutsche Post praktisch unverändert

Die Aktie des Briefeversenders Deutsche Post zeigte wenig Änderung. Der Wert notierte bei Börsenschluss mit 36,79 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Paketversenders Deutsche Post gehörte am Ende des Handelstages mit einem Minus von kaum spürbaren 0,24 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 36,88 Euro hatte sie sich um 9 Cent minimal auf 36,79 Euro verschlechtert.

Das Wertpapier gehörte im Dax mit 0,24 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier lag beim Handelsende auf Position 17 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.333 Punkten (unverändert 0,05 Prozent). Damit entwickelte sich die Deutsche Post-Aktie unbedeutend schlechter als der Index, der sich um 6 Punkte und 0,05 Prozent verschlechterte.

Mit einem Preis von 37,17 Euro war der Wert am Donnerstag den 15.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 37,23 Euro.

Die Deutsche Post-Aktie lag beim Handelsende mit 11,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,36 Euro beträgt. Es war am 20. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 20. April 2017 und beträgt 30,52 Euro.

Auf 81,60 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 91,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Post-Aktie betrug 41,36 Euro und war am 20. Dezember 2017 erreicht worden. Mit 6,60 Euro wurde das Allzeit-Tief am 9. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.02.2018 Goldman belässt Deutsche Post auf 'Conviction Buy' - Ziel 48 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Post auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die jüngsten Schlagzeilen über die Gehaltsforderungen der Gewerkschaften hätten zu einem schwachen Jahresstart der Titel des Logistikunternehmens beigetragen, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sorgen am Markt seien aber übertrieben, da die derzeitigen Verhandlungen nur ein Viertel der Post-Beschäftigten beträfen. Er sehe die derzeitige Kursschwäche als Kaufgelegenheit./gl/stw Datum der Analyse: 07.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.