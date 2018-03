 Deutsche Post-Aktie - WKN 555200: Deutsche Post praktisch unverändert

Der Anteilschein des Logistikkonzerns Deutsche Post zeigte wenig Änderung. Bei Börsenschluss notierte der Wert mit 36,78 Euro.

Deutsche Post

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Deutsche Post. Am Ende des Handelstages behauptete sich der Wert des Briefeversenders im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreichte den Stand von 36,78 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortagswert um minimale 0,35 Prozent verbessern.

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Andy Chu wertete die Ergebnisse des Vorjahres in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung als "sehr solide". Der Ausblick könne zwar leicht enttäuschen, er hält dies aber nicht für dramatisch. Der Logistikkonzern wachse weiter stark und bleibe einer seiner Favoriten im Transportsektor, so Chu.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,35 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier lag bei Börsenschluss auf Position 24 im unteren Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.245 Punkten (plus 1,08 Prozent). Daher entwickelte sich die Deutsche Post-Aktie schlechter als der Index, der sich um 1,08 Prozent und 131 Punkte verbesserte.

Am Mittwoch den 07.03.2018 war die Deutsche Post-Aktie zum Preis von 35,95 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 36,91 Euro.

Die Deutsche Post-Aktie lag bei Börsenschluss mit 11,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,36 Euro beträgt. Es war am 20. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 20. April 2017 und beträgt 30,52 Euro.

Auf 144,31 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 82,2 Millionen Euro gehandelt worden. Am 20. Dezember 2017 wurde mit 41,36 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Post-Aktie erreicht. Mit 6,60 Euro wurde das Allzeit-Tief am 9. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

06.03.2018 Citigroup belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Deutsche Post vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 44 Euro genannt. Seine Gewinnschätzung (EPS) liege leicht über dem vom Marktkonsens erwarteten Plus von 8 Prozent, schrieb Analyst Ed Steele in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der starke Euro-Kurs sei aber ein bedeutender Risikofaktor für die Geschäftsentwicklung des Logistikkonzerns./edh/ajx Datum der Analyse: 06.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.