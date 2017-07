 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom fällt mit 0,5 Prozent gering

FrankfurtGering bergab geht es mit dem Kurs der Deutsche Telekom. Derzeit verliert der Wert des TK-Anbieters, der beim letzten Börsenschluss mit 15,54 Euro notierte, 8 Cent (0,52 Prozent). Zuletzt wird die Deutsche Telekom-Aktie mit 15,46 Euro gehandelt.

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen von 20,25 auf 19,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es sei wahrscheinlich, dass der Telekom-Konzern im zweiten Quartal die Konsenserwartungen übertrifft, schrieb Analyst Robert Grindle in einer Studie vom Dienstag. Der Markt dürfte dabei etwas zu konservativ auf das Europa-Geschäft und die Sparte T-Systems blicken. Seine Schätzungen passte der Experte aber an den schwächeren US-Dollar an.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,52 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz 28 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.269 Punkten (plus 0,49 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 15,50 Euro ist der Wert am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 15,62 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie liegt mit 14,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 13. Oktober 2016 und beträgt 14,06 Euro.

Auf 92,02 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 67,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 6. März 2000 wurde mit 104,90 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 5. Juni 2012 liegt bei 7,69 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

21.07.2017 Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen der Tochter T-Mobile US auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Nach den Ergebnissen von T-Mobile US rechnet der Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Freitag mit steigenden Gewinnschätzungen. T-Mobile US habe zudem auf nach wie vor bestehende Optionen für eine Konsolidierung in der Branche hingewiesen./bek/la Datum der Analyse: 21.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.