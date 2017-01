 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom fällt mit 0,7 Prozent gering

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von Deutsche Telekom. Bisher fällt die Aktie des TK-Anbieters unwesentlich auf den aktuellen Stand von 16,27 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,73 Prozent kaum spürbar verschlechtert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Telekom von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18,30 auf 17,40 Euro gesenkt. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Die Deutsche Telekom biete allerdings angesichts der überdurchschnittlichen Entwicklung bei der US-Mobilfunktochter T-Mobile US keine attraktive Bewertung. Zudem dürfte das Wachstum auf dem deutschen Markt nur durchschnittlich ausfallen.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,73 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Position 24 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.586 Punkten (plus 0,19 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie schwächer als der Index.

Am Dienstag ist die Deutsche Telekom-Aktie zum Preis von 16,23 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 16,30 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie liegt mit 2,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 16,64 Euro beträgt. Es war am 6. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 13,54 Euro.

Bis um 12:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 51,31 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt. Am 6. März 2000 wurde mit 104,90 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 5. Juni 2012 liegt bei 7,69 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.01.2017 Bernstein hebt Ziel für Deutsche Telekom an - 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 15,90 auf 16,45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Verlust der Anlegergunst nach Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten sei eine Verschlimmerung der Abwärtsbewegung bei Telekomtiteln gewesen, die schon Mitte 2015 begonnen habe, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer Branchenstudie vom Montag. Doch da die Fundamentalbedingungen sich langsam verbesserten, könnte das Jahr 2017 für die Branche unspektakulärer verlaufen. Seine bevorzugten Werte sind Telecom Italia und BT Group./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.