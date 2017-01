 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom fällt mit 1,3 Prozent gering

FrankfurtDie Aktionäre von Deutsche Telekom haben keinen Grund zur Freude. Bislang gibt der Wert des Mobilfunkunternehmens deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 16,11 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,29 Prozent verschlechtert.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,29 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Rang 29 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.567 Punkten (plus 0,19 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie schlechter als der Index.

Am Dienstag ist die Aktie des Telekommunikationsanbieters zum Preis von 16,32 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 16,35 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie liegt mit 3,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 16,64 Euro beträgt. Es war am 6. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 13,54 Euro.

Auf 50,26 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 34,8 Millionen Euro gehandelt worden. Am 6. März 2000 wurde mit 104,90 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 5. Juni 2012 liegt bei 7,69 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.01.2017 JPMorgan hebt Deutsche Telekom auf 'Overweight' - Ziel hoch

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Deutschen Telekom von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 16,20 auf 19,50 Euro angehoben. Für die voraussichtliche Marktkonsolidierung in den USA sei die Tochter T-Mobile US in einer sehr starken Position, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Studie vom Montag. Als attraktivstes Szenario sieht der Experte ein Zusammengehen der Tochter mit dem US-Wettbewerber Sprint, wobei er grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit einer Fusion oder Übernahme in den USA auf 35 Prozent beziffert. Zudem dürfte die Telekom einer der größten Profiteure einer möglichen Unternehmenssteuerreform in den USA sein./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.