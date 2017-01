 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom fällt mit 1 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNach unten um 1,03 Prozent geht es mit dem Kurs von Deutsche Telekom. Aktuell verliert der Wert des Telekommunikationsanbieters, der am vorigen Börsentag mit 16,55 Euro aus dem Handel gegangen ist, 17 Cent (1,03 Prozent). Zuletzt wird der Deutsche Telekom-Wert mit 16,38 Euro notiert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 15,90 auf 16,45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Verlust der Anlegergunst nach Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten sei eine Verschlimmerung der Abwärtsbewegung bei Telekomtiteln gewesen, die schon Mitte 2015 begonnen habe, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer Branchenstudie vom Montag. Doch da die Fundamentalbedingungen sich langsam verbesserten, könnte das Jahr 2017 für die Branche unspektakulärer verlaufen. Seine bevorzugten Werte sind Telecom Italia und BT Group.

Im Dax gehört der Wert mit 1,03 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position 24 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.567 Punkten (minus 0,27 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 16,55 Euro ist der Wert am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 16,57 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie liegt mit 1,5 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 16,64 Euro beträgt. Es war am 6. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 13,54 Euro.

Auf 89,80 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 91,5 Millionen Euro gehandelt worden. Am 6. März 2000 wurde mit 104,90 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie erreicht. Mit 7,69 Euro wurde das Allzeit-Tief am 5. Juni 2012 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.01.2017 Barclays belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Ihre Schätzungen beinhalteten bereits höhere Netz-Investitionen, als dies die langfristigen Pläne der Bonner gegenwärtig suggerierten, schrieben die Analysten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Gefahr eines Investitionsschocks sei daher begrenzt. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv. Das Papier ist ihr "Top Pick" im Sektor./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

