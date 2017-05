 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom gewinnt mit 3,8 Prozent Zuwachs deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Wert des Mobilfunkanbieters Deutsche Telekom gehört heute mit einem Anstieg von 3,8 Prozent zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 16,72 Euro kann sich das Papier des TK-Anbieters um klare 64 Cent auf 17,35 Euro verbessern.

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Der Telekomkonzern habe im Heimatmarkt zwar langsame, aber stetige Fortschritte verzeichnet, schrieb Analyst Dominik Klarmann in einer Studie vom Freitag. Zudem ergäben sich Einsparmöglichkeiten durch eine Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem US-Wettbewerber Sprint.

Im Dax gehört der Wert mit 3,8 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position eins an der Spitze des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.730 Punkten (plus 0,15 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 16,80 Euro ist die Aktie am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 17,36 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie liegt mit -2,4 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 16,94 Euro beträgt. Es war am 10. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 13,54 Euro.

Bis um 12:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 188,19 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 53,3 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie beträgt 104,90 Euro und war am 6. März 2000 erreicht worden. Mit 7,69 Euro wurde das Allzeit-Tief am 5. Juni 2012 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.05.2017 Citigroup belässt Deutsche Telekom auf 'Neutral' - Ziel 17 Euro

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für die Deutsche Telekom nach Zahlen fürs erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Telekomkonzern habe einen soliden Start ins Jahr hingelegt, schrieb Analyst Simon Weeden in einer Studie vom Donnerstag. Aus Deutschland habe es einige ermutigende Zeichen gegeben; leicht negativ könnte am Markt die höher als erwartet ausgefallene Verschuldung aufgenommen werden./das/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.