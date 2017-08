 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom legt 1,2 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktionäre von Deutsche Telekom haben Grund zur Freude. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Telekommunikationsanbieters den aktuellen Stand von 15,74 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,16 Prozent zulegen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 20,60 auf 20,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien solide gewesen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer Studie vom Freitag. Die Entwicklung auf dem US-Markt sei stark und in Deutschland habe sich die Wende bestätigt. Robilliard schraubte seine Prognosen aber etwas zurück.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 1,16 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Platz 17 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.303 Punkten (plus 1,22 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie unwesentlich schlechter als der Index.

Am Freitag ist die Deutsche Telekom-Aktie zum Preis von 15,55 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 15,79 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie liegt mit 13,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 13. Oktober 2016 und beträgt 14,06 Euro.

Auf 108,17 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 119,6 Millionen Euro gehandelt. Am 6. März 2000 wurde mit 104,90 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie erreicht. Mit 7,69 Euro wurde das Allzeit-Tief am 5. Juni 2012 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.08.2017 Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Deutschen Telekom mit einem Kursziel von 21,80 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Mobilfunkgeschäft in Deutschland sei besser gelaufen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Donnerstag.Dafür hätten die Bonner im Festnetzbereich geschwächelt. Die höheren Ziele für das operative Ergebnis seien der Stärke von T-Mobile US zu verdanken./ag/gl Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.