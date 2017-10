 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom legt mit 0,8 Prozent leicht zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNur gering bergauf ging es mit der Deutsche Telekom-Aktie. Bis zum Börsenschluss gewann der Wert des Mobilfunkanbieters 12 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 15,45 Euro des Vortages und machte damit 0,78 Prozent gut. Zuletzt wird die Deutsche Telekom-Aktie mit 15,57 Euro gehandelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen von 19,00 auf 19,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Maurice Patrick ist zuversichtlich für das dritte Quartal und erwartet nur begrenzte Auswirkungen der durch die Europäische Union gesenkten Roaminggebühren auf die Telekommunikationsunternehmen. Der digitale Wandel sollte sowohl die operativen Ergebnisse (Ebitda) als auch die freien Barmittelzuflüsse moderat steigen lassen, schrieb er in einer Branchenstudie vom Montag.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 0,78 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag am Ende des Handelstages auf Rang fünf im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 13.006 Punkten (plus 0,11 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Deutsche Telekom-Aktie besser als der Index, der sich um 14 Punkte und 0,11 Prozent verbesserte.

Am Montag den 16.10.2017 war die Aktie des TK-Anbieters zum Preis von 15,52 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 15,63 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 14,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 14,16 Euro.

Auf 67,95 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 68,0 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie betrug 104,90 Euro und war am 6. März 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 5. Juni 2012 lag bei 7,69 Euro.

13.10.2017 Credit Suisse belässt Deutsche Telekom auf 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie der Deutschen Telekom vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Er gehe davon aus, dass die Telekom über das Potenzial eines stärkeren Ausbaus des Glasfasernetzes sprechen, gleichzeitig aber die Aussage bekräftigen werde, dass die Investitionen im Heimatmarkt nicht deutlich über der aktuell maximalen Jahressumme von 4,5 Milliarden Euro steigen werden, schrieb Analyst Justin Funnell in einer Studie vom Freitag./ajx/gl Datum der Analyse: 13.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

