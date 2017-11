 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom legt mit 0,8 Prozent leicht zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Deutsche Telekom. Bis zur Stunde behauptet sich der Wert des TK-Anbieters im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreicht den Stand von 15,58 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um kaum spürbare 0,81 Prozent verbessern.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,81 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt derzeit auf Position vier im oberen Drittel des Performance-Index. Derzeit registriert der Dax 13.448 Punkte (unverändert 0,05 Prozent). Somit entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie besser als der Index, der sich um 0,05 Prozent und 7 Punkte verbessert.

Am Freitag den 03.11.2017 ist die Aktie des TK-Anbieters zum Preis von 15,51 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 15,76 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie liegt derzeit mit 14,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 14,16 Euro.

Auf 102,68 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 91,0 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie beträgt 104,90 Euro und war am 6. März 2000 erreicht worden. Mit 7,69 Euro wurde das Allzeit-Tief am 5. Juni 2012 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.11.2017 Credit Suisse belässt Deutsche Telekom auf 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Das Mobilfunkgeschäft des Telekomkonzerns in Deutschland und den USA könnte - ungeachtet einer möglichen Fusion von T-Mobile US mit Sprint - beschleunigt wachsen, schrieb Analyst Justin Funnell in einer Studie vom Donnerstag./edh/zb Datum der Analyse: 02.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

