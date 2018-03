 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom mit deutlichen Kursverlusten von 2,4 Prozent

Der Wert des Telekommunikationsanbieters Deutsche Telekom gehörte mit einer negativen Entwicklung von 2,4 Prozent zu den Verlierern des Tages. Bei Handelsschluss wurde der Wert mit 12,97 Euro notiert.

Deutsche Telekom

FrankfurtAbwärts um 2,37 Prozent ging es mit dem Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bis zum Handelsschluss verlor der Anteilschein des TK-Anbieters, der am vorigen Börsentag mit 13,29 Euro aus dem Handel gegangen ist, 32 Cent (2,37 Prozent). Zuletzt wird der Deutsche Telekom-Wert mit 12,97 Euro notiert.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Konzern habe im vierten Quartal unter dem schwächeren US-Dollar gelitten, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. In Deutschland habe sich der solide Trend aber fortgesetzt.

Im Dax gehörte das Wertpapier mit 2,37 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag bei Handelsschluss auf Platz 30 am Ende des Index. Der Dax schloss bei 12.494 Punkten (plus 0,19 Prozent). Somit entwickelte sich die Deutsche Telekom-Aktie schwächer als der Index, der sich um 0,19 Prozent und 24 Punkte verbesserte.

Mit einem Preis von 13,00 Euro war der Anteilschein am Donnerstag den 22.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 13,09 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie lag bei Handelsschluss mit 28,5 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2018 und beträgt 12,90 Euro.

Auf 308,62 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 168,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie betrug 104,90 Euro und war am 6. März 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 5. Juni 2012 lag bei 7,69 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.02.2018 Barclays belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat die Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Analyst Daniel Morris verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Telekomunternehmen auf den inzwischen wieder nachlassenden Kostendruck, der insbesondere durch Auktionen von Sportübertragungsrechten befeuert worden war. Die Sicht in die Zukunft sei auch wieder besser als noch ein Jahr zuvor. Deutschland schätzt er als Markt mit geringen Risiken ein, die Durchdringung mit Bezahl-Fernsehen sei deutlich geringer als in anderen Ländern./ck/men Datum der Analyse: 20.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

