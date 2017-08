 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom mit geringen Kursverlusten von 0,8 Prozent

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von Deutsche Telekom. Bisher fällt die Aktie des Mobilfunkanbieters minimal auf den aktuellen Stand von 15,51 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,77 Prozent unmerklich verschlechtert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. Das Erholungspotenzial im unteren Preissegment des deutschen Mobilfunkmarktes sei noch nicht in den betreffenden Aktienkursen eingepreist, schrieb Analyst Vikram Karnany in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei der Telekom könnte der Wettbewerb im oberen Preissegment mit Vodafone aber risikoreich sein.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,77 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Rang 25 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.024 Punkten (unverändert 0,08 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 15,63 Euro ist der Anteilschein am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 15,63 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie liegt mit 14,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 13. Oktober 2016 und beträgt 14,06 Euro.

Auf 67,72 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 16:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 60,1 Millionen Euro gehandelt. Am 6. März 2000 wurde mit 104,90 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 5. Juni 2012 liegt bei 7,69 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.08.2017 Bernstein belässt Deutsche Telekom auf 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 16,45 Euro belassen. Analyst Pierre Ferragu blickte in einer Branchenstudie vom Mittwoch in die Zukunft mobiler Netze. Demnach werde 5G-Breitbandtechnologie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Infrastruktur leisten. Allerdings dürfte die nächste Netzgeneration in vielen Märkten nur schleppend eingeführt werden. Noch seien reichlich Kapazitäten in den bisherigen Netzen vorhanden./tih/zb Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.