 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom mit wenig Bewegung

FrankfurtDie Aktie des TK-Anbieters Deutsche Telekom gehört mit einer negativen Entwicklung von minimalen 0,28 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 16,06 Euro hat sie sich um 5 Cent geringfügig auf 16,01 Euro geringfügig verschlechtert.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Deutschen Telekom nach der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Es habe den Anschein, als habe die US-Tochter T-Mobile das beste Geschäft gemacht, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer Studie vom Dienstag. Während sich die Aussichten für die Eigenständigkeit der Tochter in den USA verbessert hätten, könnte dennoch eine Konsolidierungswelle in der zweiten Jahreshälfte einsetzen. Auch hier hätte T-Mobile US die Nase vorn.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,28 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Rang acht im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.006 Punkten (minus 0,85 Prozent). Daher entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 16,15 Euro ist der Anteilschein am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 16,15 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie liegt mit 3,9 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 16,67 Euro beträgt. Es war am 24. Februar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 13,54 Euro.

Auf 45,24 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 48,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie beträgt 104,90 Euro und war am 6. März 2000 erreicht worden. Mit 7,69 Euro wurde das Allzeit-Tief am 5. Juni 2012 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.04.2017 JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Telekom an - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen von 19,00 auf 19,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie sollte von positiveren Umsatztrends in den USA und Deutschland profitieren, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Das Papier der Deutschen Telekom zähle zu seinen "Top Picks" unter den europäischen Telekomunternehmen für die kommenden Monate./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.