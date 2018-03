 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom mit wenig Bewegung

Der Anteilschein des Mobilfunkanbieters Deutsche Telekom zeigte wenig Änderung. Beim Handelsende wurde der Wert mit 13,24 Euro notiert.

Deutsche Telekom

FrankfurtNur minimal nach oben ging es mit der Deutsche Telekom-Aktie. Bis zum Ende des Parketthandels gewann der Anteilschein des Mobilfunkunternehmens 2 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 13,23 Euro des Vortages und machte damit 0,11 Prozent gut. Zuletzt wird die Deutsche Telekom-Aktie mit 13,24 Euro gehandelt.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 0,11 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Schein lag bei Börsenschluss auf Rang 22 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.425 Punkten (plus 0,63 Prozent). Somit entwickelte sich die Deutsche Telekom-Aktie schwächer als der Index, der sich um 78 Punkte und 0,63 Prozent verbesserte.

Am Montag den 12.03.2018 war die Deutsche Telekom-Aktie zum Preis von 13,32 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 13,34 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie lag bei Börsenschluss mit 27,0 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 12,72 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 80,65 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 126,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie betrug 104,90 Euro und war am 6. März 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 5. Juni 2012 lag bei 7,69 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.03.2018 Credit Suisse senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 16,50 auf 16,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Justin Funnell reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den jüngsten Quartalszahlen der Telekom. Die Ergebnisziele von T-Mobile US für 2018 seien schwächer als erwartet. Und auch die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in Deutschland liege unter seinen Annahmen./ajx/zb Datum der Analyse: 07.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

