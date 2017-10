 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNur gering nach oben ging es mit der Deutsche Telekom-Aktie. Bis zum Ende des Parketthandels gewann der Anteilschein des Mobilfunkunternehmens 6 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 15,43 Euro des Vortages und machte damit 0,39 Prozent gut. Zuletzt wird die Deutsche Telekom-Aktie mit 15,49 Euro gehandelt.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie der Deutschen Telekom vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Er gehe davon aus, dass die Telekom über das Potenzial eines stärkeren Ausbaus des Glasfasernetzes sprechen, gleichzeitig aber die Aussage bekräftigen werde, dass die Investitionen im Heimatmarkt nicht deutlich über der aktuell maximalen Jahressumme von 4,5 Milliarden Euro steigen werden, schrieb Analyst Justin Funnell in einer Studie vom Freitag.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 0,39 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag am Ende des Handelstages auf Rang sieben im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.998 Punkten (plus 0,12 Prozent). Daher entwickelte sich die Deutsche Telekom-Aktie besser als der Index, der sich um 15 Punkte und 0,12 Prozent verbesserte.

Am Freitag den 13.10.2017 war die Aktie des TK-Anbieters zum Preis von 15,43 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 15,54 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 14,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 13. Oktober 2016 und beträgt 14,06 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 68,02 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 138,4 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie betrug 104,90 Euro und war am 6. März 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 5. Juni 2012 lag bei 7,69 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.10.2017 Macquarie belässt Deutsche Telekom auf 'Neutral'

Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Deutsche Telekom in einer Einschätzung zu Mobilfunkpreisen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Der Konzern werde angesichts des Preiskampfes auf dem deutschen Markt verstärkt auf sein überlegenes Netz setzen, schrieb Analyst Guy Peddy in einer Studie vom Donnerstag. Die Erträge dürften damit allerdings zurückgehen./bek/ajx Datum der Analyse: 12.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

