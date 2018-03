 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom nahezu konstant

Der Anteilschein des TK-Anbieters Deutsche Telekom zeigte wenig Änderung. Der Wert notierte beim Handelsende mit 13,17 Euro.

Deutsche Telekom

FrankfurtIm Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 13,16 Euro konnte sich der Anteilschein des Mobilfunkunternehmens Deutsche Telekom bis zum Ende des Handelstages nicht verbessern.

Im Dax gehörte der Anteilschein bei Handelsschluss zu den unveränderten Werten des Tages. Das Papier lag bei Handelsschluss auf Rang sechs im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.378 Punkten (minus 0,6 Prozent). Daher entwickelte sich die Deutsche Telekom-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,6 Prozent und 74 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 13,25 Euro war der Wert am Montag den 19.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 13,27 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie lag bei Handelsschluss mit 27,4 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2018 und beträgt 12,90 Euro.

Auf 87,48 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 171,7 Millionen Euro gehandelt. Am 6. März 2000 wurde mit 104,90 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie erreicht. Mit 7,69 Euro wurde das Allzeit-Tief am 5. Juni 2012 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.02.2018 Deutsche Bank hebt Ziel für Deutsche Telekom an - 'Buy'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Telekom vor Zahlen von 19,20 auf 19,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne für das vierte Quartal ergebnisseitig mit einer verbesserten Geschäftsentwicklung, insbesondere im deutschen Mobilfunkgeschäft der Telekom oder mit Blick auf die Ergebnisentwicklung in Europa, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aussagen zur Investitionstätigkeit könnten beruhigen. Der Sektor sei außerdem fällig für eine Erholung. Das neue Kursziel reflektiere das von 65 auf 75 US-Dollar gestiegene Kursziel für die US-Tochter T-Mobile US./ajx/ck Datum der Analyse: 14.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.