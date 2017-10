 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtWeder nach unten noch nach oben geht bislang es für der Anteilschein des Mobilfunkunternehmens Deutsche Telekom. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 15,41 Euro bewegt sich der Kurswert nicht.

Im Dax gehört die Aktie bislang zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Das Wertpapier liegt bislang auf Position elf im Mittelfeld des Index. Der Dax realisiert bislang 12.993 Punkte (unverändert 0,02 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie unwesentlich besser als der Index, der sich um 2 Punkte und 0,02 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 15,43 Euro ist der Wert am Montag den 23.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 15,47 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie liegt bislang mit 15,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 14,16 Euro.

Auf 4,10 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 09:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 6,5 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie beträgt 104,90 Euro und war am 6. März 2000 erreicht worden. Mit 7,69 Euro wurde das Allzeit-Tief am 5. Juni 2012 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

17.10.2017 JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 20 Euro - Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 20,50 auf 20,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ungeachtet der rekordverdächtig negativen Marktstimmung für die europäischen Telekom-Unternehmen halte er an seiner positiven Einschätzung des attraktiv bewerteten Sektors fest, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Branchenstudie vom Dienstag. Nach den insgesamt robusten Geschäftszahlen für das zweite Quartal sollten die Kennziffern der meisten Unternehmenfür das dritte Jahresviertel die Konsensschätzungen erfüllen oder übertreffen./edh/ajx Datum der Analyse: 17.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.