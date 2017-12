 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom praktisch unverändert

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern des Deutsche Telekom-Anteilscheins. Bis zum Handelsende fiel die Aktie des Mobilfunkunternehmens unwesentlich auf den Stand von 15,00 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,33 Prozent minimal verschlechtert.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich der angekündigten Übernahme von UPC Austria auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 18 Euro belassen. Bezogen auf den Teilmarkt Österreich sei dies ein Mega-Deal, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Europageschäft der Telekom sei der Zukauf ein weiterer Schritt hin zum angestrebten Zusammenwachsen von Mobilfunk und Festnetz.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,33 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert lag am Ende des Handelstages auf Rang 20 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 13.076 Punkten (minus 0,26 Prozent). Daher entwickelte sich die Deutsche Telekom-Aktie unbedeutend schlechter als der Index, der sich um 0,26 Prozent und 34 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 15,01 Euro war der Wert am Freitag den 22.12.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 15,11 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 17,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 23. November 2017 und beträgt 14,62 Euro.

Auf 76,20 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 88,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie betrug 104,90 Euro und war am 6. März 2000 erreicht worden. Mit 7,69 Euro wurde das Allzeit-Tief am 5. Juni 2012 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.12.2017 Jefferies senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Underperform'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 14,30 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Ulrich Rathe glich sein Kursziel für die T-Aktie in einer am Dienstag vorliegenden Studie dem Bewertungsniveau anderer Telekomaktien an. Auf der letzten Meile geht der Experte von einem eher verhaltenen Glasfaserausbau in Deutschland aus. Details dazu dürften Anfang 2018 genannt werden. Öffentlicher Druck könnte aber auch zu höheren Investitionen führen, die dann eine Belastung für die Aktie wären./ag/tih Datum der Analyse: 19.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

