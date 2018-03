 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigte sich der Wert des Telekommunikationsanbieters Deutsche Telekom . Bei Börsenschluss notierte der Anteilschein mit 13,24 Euro.

FrankfurtDie Anteilseigner des Deutsche Telekom-Papieres hatten keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bis zum Ende des Parketthandels gab die Aktie des TK-Anbieters im Vergleich zu den anderen Werten im Index mit 5 Cent minimal nach. Der Anteilschein erreichte den Stand von 13,24 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,34 Prozent verschlechtert.

Der Wert gehörte im Dax mit 0,34 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag bei Ende des Parketthandels auf Position 15 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 12.435 Punkten (minus 0,45 Prozent). Somit entwickelte sich die Deutsche Telekom-Aktie unwesentlich besser als der Index, der sich um 0,45 Prozent und 56 Punkte verschlechterte.

Am Mittwoch den 28.02.2018 war die Aktie des Mobilfunkanbieters zum Preis von 13,25 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 13,38 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 27,0 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 22. Februar 2018 und beträgt 12,74 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 100,54 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 135,8 Millionen Euro gehandelt. Am 6. März 2000 wurde mit 104,90 Euro das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie erreicht. Mit 7,69 Euro wurde das Allzeit-Tief am 5. Juni 2012 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.02.2018 NordLB senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 18 Euro - 'Kaufen'

Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Jahreszahlen von 19 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Er habe sich vom Ausblick etwas mehr erwartet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei insbesondere auf die angepeilten Gewinnziele nach Maßgabe des Rechnungslegungsstandards IFRS. Auf dem derzeitigen Bewertungsniveau blieben die T-Aktien jedoch eine klare Kaufempfehlung./la Datum der Analyse: 27.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.