 Deutsche Telekom-Aktie - WKN 555750: Deutsche Telekom praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich die Aktie des Mobilfunkanbieters Deutsche Telekom . Aktuell notiert der Wert mit 13,21 Euro.

FrankfurtNur unbedeutend aufwärts geht es mit der Deutsche Telekom-Aktie. Bislang gewinnt der Wert des Mobilfunkanbieters 2 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 13,20 Euro des Vortages und macht damit 0,11 Prozent gut. Zuletzt wird die Deutsche Telekom-Aktie mit 13,21 Euro gehandelt.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,11 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt bislang auf Platz zwölf im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax verbucht bislang 12.324 Punkte (plus 0,13 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie unwesentlich schlechter als der Index, der sich um 0,13 Prozent und 17 Punkte verbessert.

Mit einem Preis von 13,24 Euro ist der Anteilschein am Mittwoch den 21.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 13,24 Euro.

Die Deutsche Telekom-Aktie liegt bislang mit 27,2 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,15 Euro beträgt. Es war am 23. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 12,72 Euro.

Bis um 09:45 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 8,20 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 12,2 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Telekom-Aktie beträgt 104,90 Euro und war am 6. März 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 5. Juni 2012 liegt bei 7,69 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.03.2018 Bernstein senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 16,25 auf 14,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Einfluss der Wechselkurse sei ungünstig für den Telekomanbieter, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem der schwache US-Dollar wirke sich negativ auf die operativen Barmittel in Euro aus. Auch habe er mittlerweile eine vorsichtigere Einschätzung zur Bewertung der Aktie./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.