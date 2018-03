 E.on-Aktie - WKN ENAG99: E.on fällt 1 Prozent

Die Aktie des Ölversorgers E.on gehörte mit einem Rückgang von 1 Prozent zu den Verlierern des Tages. Bei Handelsschluss notierte die Aktie mit 8,57 Euro.

Eon

FrankfurtGering abwärts ging es mit dem Papier der E.on-Aktie. Bis zum Ende des Parketthandels verlor der Anteilschein des Energiekonzerns 9 Cent (0,98 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 8,65 Euro des Vortages. Zuletzt wird der E.on-Anteilschein mit 8,57 Euro gehandelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Erwartung weiter steigender Anleiherenditen spreche nicht gerade für reine Versorgeraktien, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger sollten daher eher in breiter aufgestellte Unternehmen investieren. Eon gehöre hier zu einem Kreis von drei überverkauften Aktien mit kurzfristigen Kurstreibern.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 0,98 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier lag am Ende des Handelstages auf Rang 23 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.478 Punkten (minus 0,39 Prozent). Deshalb entwickelte sich die E.on-Aktie schlechter als der Index, der sich um 49 Punkte und 0,39 Prozent verschlechterte.

Mit einem Preis von 8,67 Euro war der Wert am Dienstag den 27.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 8,69 Euro.

Die E.on-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 20,7 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 10,81 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. März 2017 und beträgt 6,70 Euro.

Auf 62,47 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 74,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der E.on-Aktie betrug 51,36 Euro und war am 11. Januar 2008 erreicht worden. Mit 5,99 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. November 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.02.2018 Macquarie belässt Eon auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro

Die australische Investmentbank Macquarie hat Eon vor Jahreszahlen und vor neuen Informationen zur Strategie und zu den Finanzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Diese Informationen dürften zu einem bedeutenden Kurstreiber werden und am Markt auf großes Interesse stoßen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn es gehe um die künftige Wachstumsstrategie des Versorgers und die attraktiven Dividenden. Das Papier sei deutlich unterbewertet./ajx/la Datum der Analyse: 23.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

