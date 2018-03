 E.on-Aktie - WKN ENAG99: E.on gewinnt mit 0,7 Prozent geringfügig

Das Wertpapier des Ölversorgers E.on gehörte mit einem Zuwachs von 0,7 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Bei Börsenschluss wurde der Wert mit 8,05 Euro notiert.

FrankfurtGering nach oben ging es mit dem Kurs der E.on-Aktie. Bis zum Ende des Parketthandels gewann der Anteilschein des Gasversorgers 5 Cent (0,68 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 7,99 Euro des Vortages. Zuletzt wird die E.on-Aktie mit 8,05 Euro gehandelt.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,68 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Handelsschluss auf Position 29 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax schloss bei 12.310 Punkten (plus 1,67 Prozent). Deshalb entwickelte sich die E.on-Aktie schlechter als der Index, der sich um 1,67 Prozent und 203 Punkte verbesserte.

Mit einem Preis von 8,06 Euro war der Wert am Montag den 12.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 8,14 Euro.

Die E.on-Aktie lag bei Handelsschluss mit 25,6 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 10,81 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. März 2017 und beträgt 6,70 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 78,40 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 129,8 Millionen Euro gehandelt. Am 11. Januar 2008 wurde mit 51,36 Euro das Allzeit-Hoch der E.on-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. November 2016 lag bei 5,99 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.02.2018 JPMorgan senkt Ziel für Eon auf 10,50 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon von 11 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch bei seinem nun etwas konservativer angesetzten Kursziel sehe er noch reichlich Aufwärtspotenzial bei der Versorgeraktie, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Er verwies darauf, dass die Aktie seit dem November-Hoch deutlich stärker gefallen sei als der Dax./tih/zb Datum der Analyse: 08.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.