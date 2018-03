 E.on-Aktie - WKN ENAG99: E.on im Höhenflug mit 5,5 Prozent

Der Wert des Ölversorgers E.on gehört mit einer Steigerung von 5,5 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Derzeit notiert der Wert mit 9,39 Euro.

FrankfurtDer Anteilschein des Ölversorgers E.on gehört derzeit mit einem Plus von 5,47 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 8,91 Euro kann sich das Papier des Ölversorgers um sehr deutliche 49 Cent auf 9,39 Euro verbessern.

Die Aktie gehört im Dax mit 5,47 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt aktuell auf Platz eins an der Spitze des Performance-Index. Aktuell verzeichnet der Dax 12.420 Punkte (unverändert 0,02 Prozent). Daher entwickelt sich die E.on-Aktie besser als der Index, der sich um 0,02 Prozent und 2 Punkte verbessert.

Mit einem Preis von 9,27 Euro ist die Aktie am Dienstag den 13.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 9,47 Euro.

Die E.on-Aktie liegt aktuell mit 13,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 10,81 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. März 2017 und beträgt 6,70 Euro.

Auf 159,51 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 12:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 199,1 Millionen Euro gehandelt. Am 11. Januar 2008 wurde mit 51,36 Euro das Allzeit-Hoch der E.on-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. November 2016 liegt bei 5,99 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.03.2018 Oddo BHF hebt Eon auf 'Buy' - Ziel 10 Euro

Oddo BHF hat Eon von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben. Im Falle einer Übernahme von Innogy würden sich die Spielregeln ändern, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Essener würden sich dann auf das Netzgeschäft konzentrieren, das im Zuge der Digitalisierung und Dezentralisierung enormes Wachstumspotenzial habe. Dank der Rückzahlung der Atomsteuer könne Eon die Übernahme ohne Probleme stemmen. Eon und RWE hatten am Wochenende eine Grundsatzeinigung über die Übernahme und Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy bekannt gegeben./ag/ck Datum der Analyse: 12.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.