 E.on-Aktie - WKN ENAG99: E.on legt 1,9 Prozent zu

FrankfurtFreude bei den Anlegern von E.on. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Energiekonzerns den aktuellen Stand von 7,23 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 1,95 Prozent verbessern.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 8,7 auf 8,6 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf dem europäischen Strommarkt seien vor allem britische und italienische Anbieter und weniger die deutschen oder spanischen Unternehmen von der Verschärfung des Wettbewerbs beziehungsweise von regulatorischen Eingriffen betroffen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Dienstag. Gandolfi senkte seine Prognose für den Gewinn je Aktie von Eon im Zeitraum von 2017 bis 2025.

Im Dax gehört die Aktie mit 1,95 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz zwei in der Spitzengruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.734 Punkten (plus 0,31 Prozent). Daher entwickelt sich die E.on-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 7,09 Euro ist die Aktie am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 7,26 Euro.

Die E.on-Aktie liegt mit 15,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 8,53 Euro beträgt. Es war am 14. Juli 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 21. November 2016 und beträgt 5,99 Euro.

Bis um 10:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 49,94 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 13,5 Millionen Euro gehandelt. Am 11. Januar 2008 wurde mit 51,36 Euro das Allzeit-Hoch der E.on-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. November 2016 liegt bei 5,99 Euro.

08.05.2017 RBC Capital belässt Eon auf 'Sector Perform' - Ziel 8 Euro

Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Eon auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Angesichts der angekündigten Kapitalmaßnahmen könnte der Versorger seinen angestrebten Verschuldungsgrad erreichen, schrieb Analyst John Musk in einer Studie vom Montag. Allerdings stagniere das operative Geschäft größtenteils. Zudem gebe es vor allem im britischen Privatkundengeschäft Risiken./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.