 E.on-Aktie - WKN ENAG99: E.on legt deutliche 2,4 Prozent zu

FrankfurtFreude bei den Anlegern von E.on. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Energiekonzerns den aktuellen Stand von 7,17 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um 2,37 Prozent verbessern.

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Eon von 6,00 auf 7,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Änderungen bei der bilanziellen Behandlung der Kosten für den Atomausstieg sorgten für Aufwärtspotenzial beim Gewinn je Aktie und der Dividende, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Donnerstag. Wegen niedrigerer Rückstellungen hob er seine Ergebnisschätzungen bis 2019 im Schnitt um 11 Prozent an.

Im Dax gehört der Wert mit 2,37 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position eins an der Spitze der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.528 Punkten (minus 1,02 Prozent). Daher entwickelt sich die E.on-Aktie besser als der Index.

Am Donnerstag ist die E.on-Aktie zum Preis von 7,02 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 7,26 Euro.

Die E.on-Aktie liegt mit 17,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 8,65 Euro beträgt. Es war am 29. Januar 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 21. November 2016 und beträgt 5,99 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 129,28 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt worden. Am 11. Januar 2008 wurde mit 51,36 Euro das Allzeit-Hoch der E.on-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. November 2016 liegt bei 5,99 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.01.2017 Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 7,90 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die vom Energiekonzern in Aussicht gestellte Änderung der Bilanzierung von Verbindlichkeiten aus dem deutschen Atomausstieg beinhalte deutliches Aufwärtspotenzial für seine Gewinnschätzungen 2017 und 2018, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Mittwoch. Auch die Dividenden könnten steigen. Bei Konkurrent RWE erwartet der Experte ähnliche Aussagen./gl/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.