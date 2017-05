 E.on-Aktie - WKN ENAG99: E.on mit geringen Kursverlusten von 1 Prozent

FrankfurtBergab um 1,05 Prozent geht es mit dem Kurs von E.on. Aktuell verliert der Wert des Gasversorgers, der am vorigen Börsentag mit 7,16 Euro aus dem Handel gegangen ist, 8 Cent (1,05 Prozent). Zuletzt wird der E.on-Wert mit 7,08 Euro notiert.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,05 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position 28 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.616 Punkten (plus 0,71 Prozent). Daher entwickelt sich die E.on-Aktie schwächer als der Index.

Am Donnerstag ist die Aktie des Ölversorgers zum Preis von 7,17 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 7,19 Euro.

Die E.on-Aktie liegt mit 17,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 8,53 Euro beträgt. Es war am 14. Juli 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 21. November 2016 und beträgt 5,99 Euro.

Auf 51,66 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 13,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 11. Januar 2008 wurde mit 51,36 Euro das Allzeit-Hoch der E.on-Aktie erreicht. Mit 5,99 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. November 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.05.2017 Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 8,70 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Eine in Großbritannien von den politischen Parteien erwogene Deckelung der variablen Standardtarife dürfte den Gewinn der sechs größten Stromanbieter in dem Land - darunter auch Eon - teils erheblich schmälern, schrieb Analyst Ajay Patel in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Dies ändere jedoch nichts an seiner grundsätzlich positiven Einschätzung der Eon-Aktie./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.