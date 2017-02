 E.on-Aktie - WKN ENAG99: E.on mit wenig Bewegung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von E.on. Bisher fällt die Aktie des Gasversorgers minimal auf den aktuellen Stand von 6,91 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,37 Prozent unbedeutend verschlechtert.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,37 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Platz 22 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.551 Punkten (unverändert 0,01 Prozent). Daher entwickelt sich die E.on-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 6,92 Euro ist der Wert am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 6,93 Euro.

Die E.on-Aktie liegt mit 19,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 8,53 Euro beträgt. Es war am 14. Juli 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 21. November 2016 und beträgt 5,99 Euro.

Auf 5,63 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 09:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 1,9 Millionen Euro gehandelt. Am 11. Januar 2008 wurde mit 51,36 Euro das Allzeit-Hoch der E.on-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. November 2016 liegt bei 5,99 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.02.2017 HSBC belässt Eon auf 'Hold' - Ziel 7,30 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Windkraft auf hoher See wachse noch immer sehr schnell, der Wettbewerb werde aber intensiver, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Zeiten hoher Profitabilität dürften daher bei neuen europäischen Anlagen vorüber sein. Vor allem deutsche Projekte seien besonders abhängig von Subventionen, die aber nur über einen begrenzten Zeitraum fließen dürften./tih/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

