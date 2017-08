 E.on-Aktie - WKN ENAG99: E.on nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtOhne Impulse bleibt bisher der Wert der E.on-Aktie. Gegenwärtig kann sich der Wert des Ölversorgers im Vergleich zum Schlusswert von 8,53 Euro des Vortages gerade behaupten.

Die Commerzbank hat Eon vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Sie rechne damit, dass der Versorger seinen Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebit) konkretisieren und an das untere Ende der angegebenen Zielspanne senken werde, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer Studie vom Donnerstag. Sie sehe Spielraum für eine Überarbeitung ihrer Jahresschätzungen nach unten, sei aber optimistisch mit Blick auf die Dividendenpolitik.

Im Dax gehört das Wertpapier zu den unveränderten Werten des Tages. Die Aktie liegt auf Position 15 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.158 Punkten (minus 0,19 Prozent). Daher entwickelt sich die E.on-Aktie wenig besser als der Index.

Mit einem Preis von 8,53 Euro ist die Aktie am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 8,58 Euro.

Die E.on-Aktie liegt mit 7,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 9,17 Euro beträgt. Es war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 21. November 2016 und beträgt 5,99 Euro.

Bis um 12:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 22,91 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 31,9 Millionen Euro gehandelt worden. Am 11. Januar 2008 wurde mit 51,36 Euro das Allzeit-Hoch der E.on-Aktie erreicht. Mit 5,99 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. November 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.08.2017 Citigroup hebt Eon auf 'Neutral' und Ziel auf 8,20 Euro

Die US-Bank Citigroup hat Eon von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 5,50 auf 8,20 Euro angehoben. Derzeit bevorzuge er die Aktie des Energieversorgers gegenüber dem Papier der RWE-Ökostrom-Tochter Innogy, auch weil sich Eon operativ besser zu schlagen scheine, schrieb Analyst Michel Debs in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Bei steigenden Zinsen wäre er aber für beide Titel vorsichtig./gl/la Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

