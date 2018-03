 E.on-Aktie - WKN ENAG99: E.on praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich die Aktie des Gasversorgers E.on . Der Anteilschein notiert aktuell mit 9,18 Euro.

Eon

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern des E.on-Anteilscheins. Derzeit fällt die Aktie des Ölversorgers unwesentlich auf den Stand von 9,18 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,5 Prozent unmerklich verschlechtert.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,5 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt derzeit auf Position 27 in der Schlussgruppe des Index. Derzeit registriert der Dax 12.286 Punkte (plus 0,39 Prozent). Daher entwickelt sich die E.on-Aktie schlechter als der Index, der sich um 48 Punkte und 0,39 Prozent verbessert.

Am Donnerstag den 15.03.2018 ist die E.on-Aktie zum Preis von 9,27 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 9,33 Euro.

Die E.on-Aktie liegt derzeit mit 15,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 10,81 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. März 2017 und beträgt 6,70 Euro.

Auf 33,27 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 50,8 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der E.on-Aktie beträgt 51,36 Euro und war am 11. Januar 2008 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. November 2016 liegt bei 5,99 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.03.2018 Independent hebt Ziel für Eon auf 10,50 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Eon anlässlich der Vereinbarung mit RWE über einen Tausch von Vermögenswerten von 9,50 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach Abschluss der avisierten Transaktionen werde der Energiekonzern fokussierter aufgestellt sein und habe Synergiepotenzial, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem stünden aber die Verwässerung der Aktionärsanteile und mögliche Wertberichtigungen gegenüber./edh/gl Datum der Analyse: 14.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

