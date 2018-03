 E.on-Aktie - WKN ENAG99: E.on praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich die Aktie des Ölversorgers E.on . Bis zur Stunde wird die Aktie mit 8,87 Euro notiert.

FrankfurtMinimal abwärts geht es mit dem Papier der E.on-Aktie. Bislang verliert der Anteilschein des Ölversorgers 2 Cent (0,25 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 8,90 Euro des Vortages. Zuletzt wird der E.on-Anteilschein mit 8,87 Euro gehandelt.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,25 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt bis zur Stunde auf Position 25 im unteren Drittel des Index. Der Dax verbucht bis zur Stunde 12.296 Punkte (plus 0,65 Prozent). Deshalb entwickelt sich die E.on-Aktie schlechter als der Index, der sich um 79 Punkte und 0,65 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 8,85 Euro ist die Aktie am Dienstag den 20.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 8,91 Euro.

Die E.on-Aktie liegt bis zur Stunde mit 17,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 10,81 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Mai 2017 und beträgt 7,01 Euro.

Bis um 16:45 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 59,50 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 83,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der E.on-Aktie beträgt 51,36 Euro und war am 11. Januar 2008 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. November 2016 liegt bei 5,99 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.03.2018 Deutsche Bank belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Eon nach der Ankündigung der Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy und deren Kauf durch Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das schrieb Analyst Martin Brough in einer am Montag vorliegenden Studie. RWE stuft er ebenfalls mit "Buy" ein, wenngleich er hier gewisse Risiken durch den starken Fall der weltweiten Kohlepreise sieht./mis/bek Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.