 E.on-Aktie - WKN ENAG99: E.on verzeichnet mit 0,7 Prozent geringe Verluste

FrankfurtDie Aktie des Gasversorgers E.on gehört mit einer negativen Entwicklung von minimalen 0,71 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 7,15 Euro hat sie sich um 5 Cent geringfügig auf 7,10 Euro geringfügig verschlechtert.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,71 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Rang 18 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.434 Punkten (minus 0,31 Prozent). Damit entwickelt sich die E.on-Aktie schlechter als der Index.

Am Donnerstag ist die Aktie des Ölversorgers zum Preis von 7,12 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 7,12 Euro.

Die E.on-Aktie liegt mit 16,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 8,53 Euro beträgt. Es war am 14. Juli 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 21. November 2016 und beträgt 5,99 Euro.

Auf 11,77 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 6,9 Millionen Euro gehandelt. Am 11. Januar 2008 wurde mit 51,36 Euro das Allzeit-Hoch der E.on-Aktie erreicht. Mit 5,99 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. November 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

24.04.2017 Jefferies senkt Eon auf 'Hold' und Ziel auf 7,80 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Eon von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 7,80 Euro gesenkt. Seine Zuversicht mit Blick auf die Aktien des deutschen Versorgers sei gesunken, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer Studie vom Montag. So seien regulatorische Eingriffe in den britischen Privatkundenmarkt nun wahrscheinlicher als zuvor. Zudem sei insgesamt der Barmittelzufluss auf kurze Sicht schwach, ferner mangele es an langfristigen Gewinntreibern./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

