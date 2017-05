 Fresenius-Aktie - WKN 578560: Fresenius legt deutliche 3 Prozent zu

FrankfurtDie Aktie des Dialysespezialisten Fresenius gehört heute mit einem Plus von 2,98 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 75,53 Euro kann sich das Papier des Klinikbetreibers um klare 2,25 Euro auf 77,78 Euro verbessern.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fresenius SE mit "Neutral" und einem Kursziel von 75 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Analystin Veronika Dubajova hob in einer Studie vom Mittwoch ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2021 um bis zu 6 Prozent an. Sie berücksichtigt darin unter anderem die jüngsten Währungsbewegungen und die Konsolidierung des dazu gekauften spanischen Krankenhausbetreibers QuironSalud. Der Bad Homburger Medizinkonzern dürfte den Umsatz und den Gewinn je Aktie in der Zeit von 2016 bis 2021 um durchschnittlich 10 beziehungsweise 12 Prozent pro Jahr steigern. Das Papier erscheine fair bewertet.

Der Wert gehört im Dax mit 2,98 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Position eins an der Spitze der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.523 Punkten (plus 0,12 Prozent). Daher entwickelt sich die Fresenius-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 78,00 Euro ist der Anteilschein am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 78,69 Euro.

Die Fresenius-Aktie liegt mit -0,4 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 77,45 Euro beträgt. Es war am 22. Februar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 60,00 Euro.

Bis um 16:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 98,86 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 41,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Fresenius-Aktie beträgt 120,60 Euro und war am 17. Februar 2014 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. Oktober 2002 liegt bei 6,37 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.05.2017 Morgan Stanley belässt Fresenius SE auf 'Overweight'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Fresenius SE vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Fokus dürfte vor allem auf der Entwicklung des dazu gekauften spanischen Krankenhausbetreibers Quironsalud liegen, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer Studie vom Dienstag./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.