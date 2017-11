 Fresenius-Aktie - WKN 578560: Fresenius legt mit 0,6 Prozent leicht zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNur kaum spürbar nach oben ging es mit der Fresenius-Aktie. Bis zum Börsenschluss gewann der Anteilschein des Dialysespezialisten 45 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 69,31 Euro des Vortages und machte damit 0,65 Prozent gut. Zuletzt wird die Fresenius-Aktie mit 69,76 Euro gehandelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Eckdaten des Medizinkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Freitag.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,65 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag am Ende des Handelstages auf Platz zehn im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 13.481 Punkten (plus 0,3 Prozent). Daher entwickelte sich die Fresenius-Aktie stärker als der Index, der sich um 40 Punkte und 0,3 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 69,50 Euro war die Aktie am Freitag den 03.11.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 69,93 Euro.

Die Fresenius-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 12,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 80,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. November 2016 und beträgt 64,65 Euro.

Auf 83,68 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 121,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Fresenius-Aktie betrug 120,60 Euro und war am 17. Februar 2014 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. Oktober 2002 lag bei 6,37 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.11.2017 Kepler Cheuvreux belässt Fresenius SE auf 'Hold' - Ziel 77 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe solide Resultate vorgelegt, die Markterwartungen aber etwas verfehlt, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer Studie vom Donnerstag. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf sehe es für die Aktien aber langsam wieder besser aus./mis/zb Datum der Analyse: 02.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.