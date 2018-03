 Fresenius-Aktie - WKN 578560: Fresenius mit geringen Kursgewinnen von 0,7 Prozent

Mit einem Plus von 0,7 Prozent gehörte der Anteilschein des Klinikbetreibers Fresenius zu den Erfolgreichen des Tages. Bei Ende des Parketthandels wurde der Anteilschein mit 63,82 Euro notiert.

Fresenius

FrankfurtDie Aktie des Klinikbetreibers Fresenius gehörte bei Börsenschluss mit einem Zuwachs von 0,73 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 63,36 Euro konnte sie sich minimal um 46 Cent auf 63,82 Euro verbessern.

Die Aktie gehörte im Dax mit 0,73 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Ende des Parketthandels auf Platz acht im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.494 Punkten (plus 0,19 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Fresenius-Aktie besser als der Index, der sich um 24 Punkte und 0,19 Prozent verbesserte.

Am Donnerstag den 22.02.2018 war die Fresenius-Aktie zum Preis von 62,80 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 63,84 Euro.

Die Fresenius-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 20,3 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 80,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. November 2017 und beträgt 60,15 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 45,14 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 40,9 Millionen Euro gehandelt. Am 17. Februar 2014 wurde mit 120,60 Euro das Allzeit-Hoch der Fresenius-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. Oktober 2002 lag bei 6,37 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.02.2018 Goldman senkt Ziel für Fresenius SE auf 71 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius SE vor Zahlen zum vierten Quartal von 74,50 auf 71,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analystin Veronika Dubajova reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie des Medizinkonzerns bis 2021. Dubajova berücksichtigte dabei unter anderem den zunehmenden Gegenwind durch die jüngste Eurostärke und die Vollkonsolidierung der Biosimilar-Sparte von Merck KGaA./la/ag Datum der Analyse: 19.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

