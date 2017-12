 Fresenius-Aktie - WKN 578560: Fresenius mit geringen Kursverlusten von 0,5 Prozent

FrankfurtGering abwärts geht es mit dem Papier der Fresenius-Aktie. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Dialysespezialisten 35 Cent (0,54 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 65,36 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Fresenius-Anteilschein mit 65,01 Euro gehandelt.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,54 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt aktuell auf Platz 24 im unteren Drittel des Performance-Index. Aktuell realisiert der Dax 13.038 Punkte (minus 0,27 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Fresenius-Aktie schlechter als der Index, der sich um 35 Punkte und 0,27 Prozent verschlechtert.

Mit einem Preis von 65,46 Euro ist die Aktie am Mittwoch den 27.12.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 65,68 Euro.

Die Fresenius-Aktie liegt aktuell mit 18,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 80,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. November 2017 und beträgt 60,15 Euro.

Bis um 12:45 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 15,72 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 18,7 Millionen Euro gehandelt. Am 17. Februar 2014 wurde mit 120,60 Euro das Allzeit-Hoch der Fresenius-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. Oktober 2002 liegt bei 6,37 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

21.12.2017 Warburg Research hebt Fresenius auf 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat Fresenius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 80 Euro angehoben. Das Papier des Medizinkonzerns habe zuletzt unter zunehmendem Preisdruck bei der Infusionstochter Kabi in Nordamerika gelitten, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es bislang keine konkreten Anzeichen dafür. Ein Investment in die Fresenius-Aktie sei nichts für kurzfristig agierende Anleger, biete langfristig orientierten Investoren aber attraktives Potenzial./ajx/edh Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.