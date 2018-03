 Fresenius-Aktie - WKN 578560: Fresenius notiert mit 0,8 Prozent geringe Verluste

Die Aktie des Klinikbetreibers Fresenius gehört mit einem Minus von 0,8 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notiert derzeit mit 63,40 Euro.

FrankfurtDie Aktionäre des Fresenius-Papieres haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Aktuell gibt die Aktie des Klinikbetreibers im Vergleich zu den anderen Werten im Index mit 52 Cent unmerklich nach. Der Anteilschein erreicht den Stand von 63,40 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,81 Prozent verschlechtert.

Der Wert gehört im Dax mit 0,81 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt bislang auf Platz 16 im Mittelfeld des Index. Bislang notiert der Dax 12.272 Punkte (minus 0,95 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Fresenius-Aktie unbedeutend besser als der Index, der sich um 117 Punkte und 0,95 Prozent verschlechtert.

Am Montag den 19.03.2018 ist die Aktie des Krankenhausdienstleisters zum Preis von 63,70 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 63,90 Euro.

Die Fresenius-Aktie liegt bislang mit 20,8 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 80,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. November 2017 und beträgt 60,15 Euro.

Auf 33,71 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 100,0 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Fresenius-Aktie beträgt 120,60 Euro und war am 17. Februar 2014 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. Oktober 2002 liegt bei 6,37 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.03.2018 Barclays belässt Fresenius auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius SE vor einer Investorenveranstaltung zum europäischen Gesundheitsmarkt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la Datum der Analyse: 09.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.