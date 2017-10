 Fresenius-Aktie - WKN 578560: Fresenius praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtUnbedeutend aufwärts ging es mit dem Kurs der Fresenius-Aktie. Bis zum Ende des Handelstages gewann der Anteilschein des Klinikbetreibers 20 Cent (0,29 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 70,10 Euro des Vortages. Zuletzt wird die Fresenius-Aktie mit 70,30 Euro gehandelt.

Im Dax gehörte das Wertpapier mit 0,29 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag beim Handelsende auf Position 13 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 13.019 Punkten (plus 0,12 Prozent). Daher entwickelte sich die Fresenius-Aktie wenig stärker als der Index, der sich um 0,12 Prozent und 15 Punkte verbesserte.

Am Dienstag den 17.10.2017 war die Aktie des Dialysespezialisten zum Preis von 69,89 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 70,43 Euro.

Die Fresenius-Aktie lag beim Handelsende mit 12,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 80,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. November 2016 und beträgt 63,62 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 38,78 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 31,9 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Fresenius-Aktie betrug 120,60 Euro und war am 17. Februar 2014 erreicht worden. Mit 6,37 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. Oktober 2002 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.10.2017 Goldman belässt Fresenius auf 'Neutral' - Ziel 78 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die noch nicht abgeschlossene Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn habe wegen der aktuell schwächelnden operativen Entwicklung unter Investoren zuletzt wieder Zweifel geweckt, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Donnerstag. Sie wolle die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses nicht bewerten und werde Akorn zunächst weiterhin nicht in ihrem Bewertungsmodell berücksichtigen, betonte die Expertin./edh/tih Datum der Analyse: 05.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

