 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care fällt mit 0,7 Prozent gering

FrankfurtGering abwärts geht es mit dem Kurs der Fresenius Medical Care. Derzeit verliert der Wert des Dialysedienstleisters, der beim letzten Börsenschluss mit 80,39 Euro notierte, 57 Cent (0,71 Prozent). Zuletzt wird die Fresenius Medical Care-Aktie mit 79,82 Euro gehandelt.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,71 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Rang 18 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 10.672 Punkten (minus 0,75 Prozent). Damit entwickelt sich die Fresenius Medical Care-Aktie unwesentlich stärker als der Index.

Am Donnerstag ist die Aktie des Dialysespezialisten zum Preis von 80,24 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 80,80 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie liegt mit 6,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 85,65 Euro beträgt. Es war am 9. August 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. September 2015 und beträgt 67,88 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 22,07 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 21,5 Millionen Euro gehandelt worden. Am 9. August 2016 wurde mit 85,65 Euro das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie erreicht. Mit 6,66 Euro wurde das Allzeit-Tief am 24. September 2002 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

06.09.2016 Citigroup startet FMC mit 'Buy' - Ziel 98 Euro

Die US-Bank Citigroup hat FMC mit "Buy" und einem Kursziel von 98 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Dialysespezialist biete ein gut vorhersehbares Umsatzwachstum und das Gewinnwachstum dürfte sich beschleunigen, schrieb Analyst Patrick Wood in einer am Dienstag vorgelegten Studie. Zu den Unternehmenszielen für 2020 hätten seine und die Konsensschätzungen noch Luft nach oben. Die Aktie werde mit einem Abschlag zur europäischen Medizintechnikbranche gehandelt, was angesichts dessen zu konservativ sei./gl/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.